Más de medio siglo después de la histórica misión Apolo 17, nuevas fotografías captadas durante Artemis II han vuelto a poner en perspectiva cómo se observa la Tierra desde el espacio profundo y si su apariencia ha cambiado con el tiempo.

Las imágenes más recientes fueron tomadas desde la cápsula Orión tras la salida de la órbita terrestre en dirección a la Luna. En ellas se aprecia el planeta completo, con tonos azules y marrones bien definidos, así como fenómenos atmosféricos visibles, entre ellos una aurora que ilumina parte de la atmósfera.

1972 ➡️2026

Apollo 17 ➡️ Artemis II pic.twitter.com/wGc2wtY0e2 — NASA (@NASA) April 3, 2026

Estas capturas han generado comparaciones inmediatas con la icónica fotografía conocida como “Blue Marble”, obtenida en 1972 durante Apolo 17, considerada una de las más influyentes en la historia por mostrar la Tierra completamente iluminada y sin sombras.

A pesar del paso de más de 5 décadas, ambas imágenes reflejan un elemento en común: el planeta se percibe como un todo, sin divisiones visibles. No obstante, los avances tecnológicos marcan diferencias importantes.

"We can see the Moon out of the docking hatch right now. It's a beautiful sight."



Flight day 3 is in the books, and our @NASAArtemis II crew is now closer to the Moon than to Earth. Check out highlights from our lunar mission. What’s been your favorite moment so far? pic.twitter.com/mIF343JyX3 — NASA (@NASA) April 4, 2026

Las cámaras actuales permiten mayor resolución y detalle, lo que facilita observar elementos como el brillo atmosférico, zonas iluminadas durante la noche y la línea que separa el día de la oscuridad.

Durante la misión Artemis II, los astronautas también han compartido sus impresiones al observar la Tierra desde la distancia, describiendo la experiencia como impactante y difícil de expresar en palabras.

Aunque a simple vista no se evidencian transformaciones drásticas en la superficie del planeta, especialistas señalan que los cambios ambientales y climáticos no siempre son perceptibles en este tipo de imágenes globales, sino que requieren estudios más detallados para su análisis.

La misión Artemis II representa además un avance significativo en la exploración espacial, al tratarse del primer vuelo tripulado hacia las cercanías de la Luna desde el fin del programa Apolo.

Actualmente, la tripulación continúa su recorrido, habiendo completado más de la mitad del trayecto previsto, en un viaje que busca abrir una nueva etapa en la exploración del espacio.

Con información de medios internacionales.