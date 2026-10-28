Aplican cambios viales en San Ramón hasta el 3 de noviembre

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Los cambios viales en el intercambio de San Ramón, sobre la ruta 1, se aplican desde el 27 de octubre y se mantendrán hasta el 3 de noviembre, durante las 24 horas.
Las modificaciones afectan los ingresos y salidas del cantón, así como los desplazamientos hacia San José y Puntarenas.
Entre los principales cambios destaca la presencia de señales de ceda en los desvíos, por lo que los conductores deben prestar atención al incorporarse a las vías.
Además, se debe respetar la señalización temporal y circular a un máximo de 30 km/h, debido a la presencia de maquinaria y trabajadores en la zona.
Las obras del intercambio comenzaron en enero de 2026 y tienen como fecha prevista de finalización el 15 de abril de 2027.