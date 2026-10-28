Aplican cambios viales en San Ramón hasta el 3 de noviembre

Desvíos incluyen señalización de ceda y requieren reducir la velocidad

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Los cambios viales en el intercambio de San Ramón, sobre la ruta 1, se aplican desde el 27 de octubre y se mantendrán hasta el 3 de noviembre, durante las 24 horas. Las modificaciones afectan los ingresos y salidas del cantón, así como los desplazamientos hacia San José y Puntarenas.