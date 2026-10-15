Apertura del Cacco proyecta reducir el hacinamiento carcelario

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La inauguración oficial del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) marca un hito histórico para el sistema penitenciario de Costa Rica.

Esta nueva infraestructura no solo redefinirá la contención de perfiles de alta peligrosidad, sino que está orientada a resolver el severo problema de hacinamiento que ha afectado a las prisiones del país.

Según las proyecciones del Ministerio de Justicia y Paz, la ocupación plena del Cacco reducirá en un 44% la saturación del sistema carcelario nacional. De un nivel crítico de hacinamiento del 59%, el país pasará a registrar una sobrepoblación manejable del 15%.

Sobre este avance, la presidenta de la República, Laura Fernández, hizo énfasis en las ventajas que tiene esta apertura.

“Vamos a eliminar el hacinamiento penitenciario nacional. Vamos a pasar de un 59% de hacinamiento a una sobrepoblación carcelaria manejable de un 15%”, indicó la mandataria.

Zona donde los privados de libertad recibirán el sol – Fotografía Randall Sandoval

El descongestionamiento masivo de los centros ordinarios permitirá separar a la población penal común de los liderazgos criminales violentos, devolviendo el control operativo a la Policía Penitenciaria en todo el territorio nacional.

Generalidades del Cacco

El complejo penitenciario fue construido sobre un terreno total de 91.000 metros cuadrados, con 31.048,18 metros cuadrados de área construida.

El centro posee capacidad para albergar a 5.100 privados de libertad, distribuidos en cinco módulos de alta seguridad diseñados para 1.020 reclusos cada uno.

La obra requirió una inversión total de ¢16.774 millones, financiados con recursos del presupuesto nacional, sin recurrir a endeudamiento externo.

“Esta es una inversión que hicimos sin adquirir ninguna deuda. No hipotecamos el futuro del país para construirlo. Aquí está la obra y no se la debemos a nadie”, recalcó la Presidenta.

Por su parte, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, destacó la firmeza institucional.

“Se acabó la alcahuetería. Aquí no mandan los narcotraficantes, los sicarios ni los cabecillas de las organizaciones criminales. Aquí manda el Estado costarricense”, explicó Aguilar.

Módulos del Cacco tienen celdas para más de 50 reclusos – Fotografía Randall Sandoval

En el apartado tecnológico, el Cacco incorpora videovigilancia de alta definición, monitoreo biométrico, controles de acceso digital y escáneres de inspección corporal. La infraestructura incluye puestos de control interno, fortines, áreas médicas y locutorios bajo estricta supervisión.

Primer reo

La presidenta de la República Laura Fernández pidió al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, trasladar al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), a los asesinos de policías.

Fernández pidió expresamente que trasladaran al principal sospechoso de asesinar al oficial Gerson Rosales.

Se trata de un sujeto de apellido Menocal quien figura como principal sospechoso de asesinar a Rosales en Batán.

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