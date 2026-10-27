Apertura del Cacco es noticia a nivel internacional

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La apertura del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, mejor conocido como el Cacco en Costa Rica no pasó desapercibida en el ámbito internacional.

Varios medios de comunicación de diversas partes del mundo difundieron las imágenes que circularon este lunes 26 de agosto con el ingreso de 123 privados de libertad al nuevo centro penal.

La Vanguardia, El Mundo, Noticias Telemundo, la DW en español y otros medios internacionales replicaron la noticia en sus redes sociales y espacios noticiosos.

Sobre el CACCO:

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, confirmó este martes en conferencia de prensa que esta noche dormirán ya 250 privados de libertad en el Cacco.

El segundo grupo fue ingresado este mismo día y la primera noche solo tuvo un incidente reportado según la Policía Penitenciaria.

Estos son algunos medios que replicaron la noticia en sus redes: