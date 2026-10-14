Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) será inaugurado hoy por las autoridades del Gobierno.

Se trata de una cárcel con capacidad para 5.100 personas privadas de libertad con un perfil de alto riesgo, cuyas instalaciones se ubican en los terrenos del centro penitenciario La Reforma.

De esta manera, Costa Rica se unirá a la tendencia de construir cárceles para reos de alta peligrosidad, impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en 2023 con la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Desde esa inauguración, varios líderes de América Latina han intentado seguir estos pasos con la esperanza de replicar el éxito salvadoreño en materia de seguridad carcelaria.

La mayoría de las cárceles propuestas por países como Costa Rica, Honduras, Ecuador y Colombia son estructuras con menor capacidad que el Cecot.

Mientras la megacárcel salvadoreña tiene capacidad para 40.000 privados de libertad, la de Costa Rica podrá albergar a 5.100 reos.

En el caso de Honduras, la cárcel tendrá espacio para 20 mil reclusos; en Ecuador, para más de 15 mil, y el centro penitenciario El Renacer, en Colombia, habilitaría unos 2 mil espacios.

El Gobierno de Costa Rica indicó, de manera preliminar, que durante la primera etapa de la apertura del Cacco alrededor de 2.100 privados de libertad serían trasladados a este centro penitenciario.

Para organizaciones vinculadas a la población privada de libertad, esta construcción podría contribuir a reducir el hacinamiento carcelario, ya que actualmente el país cuenta con unas 21 mil personas recluidas.

“Viene a refrescar el sistema penitenciario costarricense, que está hacinado, ya que solo puede recibir a 13.000 personas y ya supera los 21.000 presos. El hacinamiento carcelario está al 100%, pero el Cacco no viene a resolver este problema”, dijo Rafael Ángel García, portavoz de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias.

El representante de la ONG indicó que espera que se respeten los derechos de las personas ingresadas en el Cacco.

“Esperamos que con esta apertura no se sigan vulnerando los derechos humanos fundamentales y constitucionales de la población privada de libertad que va a ser alojada en estas celdas”, añadió.

Para la inauguración del Cacco, el Gobierno de Laura Fernández invitó a los presidentes de El Salvador y Colombia, Nayib Bukele y Abelardo de la Espriella, respectivamente.