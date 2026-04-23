Apelan aumento tarifario en Japdeva

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) presentó una apelación ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por el aumento aprobado en las tarifas de los servicios brindados por la Junta de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) en los puertos de Limón y Moín.

“Manifestamos nuestra preocupación ante un ajuste tarifario que carece de una justificación técnica suficiente y de evidencia que respalde la necesidad de estos incrementos, lo cual genera incertidumbre para el sector exportador y afecta la competitividad del país”, indicó Víctor Pérez, presidente de Cadexco.

El documento presentado ante el ente regulador detalla varios puntos: