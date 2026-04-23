Apelan aumento tarifario en Japdeva

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) presentó una apelación ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por el aumento aprobado en las tarifas de los servicios brindados por la Junta de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) en los puertos de Limón y Moín.
“Manifestamos nuestra preocupación ante un ajuste tarifario que carece de una justificación técnica suficiente y de evidencia que respalde la necesidad de estos incrementos, lo cual genera incertidumbre para el sector exportador y afecta la competitividad del país”, indicó Víctor Pérez, presidente de Cadexco.
El documento presentado ante el ente regulador detalla varios puntos:
- Confiabilidad: Se cuestiona el uso de bases financieras con un 99,5% de incertidumbre en la cantidad de activos de Japdeva que no se pueden verificar ni conciliar, que se tomaron en cuenta para la fijación de tarifas.
- Atención y muellaje: Se denuncia la falta de una justificación técnica suficiente y de mejoras en el servicio que respalden el aumento del 40% en promedio.
- Servicio de remolcaje: Se apela el incremento por considerarlo desproporcionado al trasladar al usuario el costo del alquiler de equipos, lo cual constituye un doble cobro.
- Uso de montacargas: Se rechaza el ajuste tarifario debido a la ineficiencia del servicio, la cual obliga a los usuarios a contratar equipos externos por su cuenta.
- Energía para refrigeración: Se impugna el aumento a $3,50 por hora, casi duplicando el precio previo, por ser desproporcionado, superar lo solicitado originalmente y no guardar relación con los costos reales.
- Nuevos servicios: Se argumenta que JAPDEVA carece de capacidad logística para estos servicios, lo que genera un aumento artificial de tarifas al tener que subcontratar terceros.