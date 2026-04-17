Apelan adjudicación de Puerto Caldera

La Contraloría General de la República recibió un recurso de apelación en contra de la adjudicación de la licitación del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) para la modernización de Puerto Caldera.

La empresa seleccionada fue el Consorcio Sunset, la cual está compuesta por APM Terminals (actual concesionario del Puerto de Moín) y Hanseatic Global Terminals (socio mayoritario de la empresa que administra el Puerto Caldera).

El proceso fue interpuesto por su competidor International Container Terminal Services (Ictsi).

“Se fundamenta en dos ejes principales: la descalificación improcedente de su oferta y la falta de idoneidad técnica de la oferta adjudicada al Consorcio Sunset. Actualmente, la impugnación está en estudio de admisibilidad en la División de Contratación Pública, que cuenta con un plazo para resolver sobre la admisibilidad 15 días hábiles luego del vencimiento del plazo para impugnar. Si se admite el recurso, la CGR tiene un plazo legal para resolver por el fondo de 40 días hábiles luego de admitido el recurso”, indicó el ente contralor.

La Comisión Evaluadora descartó la propuesta de Ictsi al incumplir uno de los criterios financieros, el cual establece que las empresas participantes no podían superar un valor de 1,75 en la relación deuda-patrimonio.

Aunque inicialmente el resultado era de un 1,33, de acuerdo con los estados financieros auditados de Ictsi, la comisión indicó que la realidad era un valor de 2,16 al considerar arrendamientos y las obligaciones por derechos de concesión por pagar como parte de la deuda de la compañía.

Esto generó un malestar en la empresa de origen filipino, la cual presentó una carta protesta a la Comisión Evaluadora y al Incop.