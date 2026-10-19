Aparente error de diputada oficialista salva recursos del FEES

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Un error en la votación por parte de los diputados de Pueblo Soberano (PPSO) mantendría los recursos postergados del Fondo Superior para la Educación Superior (FEES) que se asignaron en el Presupuesto Nacional del 2027.

Una moción de dicha fracción pretendía trasladar más de ¢8 mil millones de transferencias de capital del FEES a la contribución patronal del Ministerio de Educación Pública (MEP) para la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional.

La votación quedó en 6 votos en contra y 5 a favor del recorte. Los diputados que se opusieron fueron Diana Murillo, Salvador Padilla y Ángela Aguilar del Partido Liberación Nacional (PLN). También se sumaron Antonio Trejos y María Eugenia Román del Frente Amplio.

Sin embargo, en el resultado se observa a la diputada oficialista, Kattia Ulate, del PPSO, como un voto en contra, separándose del criterio en conjunto de su fracción. En apariencia, habría sido un error, ya que se escucha a Trejos del FA, señalar que no se pueden realizar cambios en las votaciones una vez que la presidencia de la comisión anuncia los resultados.

Los fondos postergados del FEES corresponden a un monto acumulado de ¢62.590 millones de los años 2020 y 2021, el cual se acordó distribuir en ocho tractos anuales a partir de 2026.

Estos recursos adicionales deben utilizarse exclusivamente para inversión de capital, dividiéndose de forma equitativa entre las universidades públicas con un ajuste técnico para la UTN.

Para el 2027, se presupuestaron ¢8 mil millones de estos recursos.