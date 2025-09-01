Antonio de la Rúa volvió a estar en el foco público tras ser captado en el concierto de Shakira en el estadio GNP de Ciudad de México.

El empresario argentino, quien fue pareja de la cantante durante más de una década, estaba entre el público justo cuando ella interpretaba “Días de Enero”, canción que escribió durante su relación con él.

Una fan grabó el momento y lo compartió en redes sociales, donde no tardó en viralizarse. En el video, se ve a De la Rúa sentado, con expresión seria, intentando no llamar la atención mientras miles de asistentes cantaban con los celulares en alto. La escena generó múltiples reacciones por la carga simbólica del tema y su inesperada presencia.

No es la primera vez que acompaña a Shakira en esta gira. Hace unas semanas fue visto con ella y sus hijos, Milan y Sasha, en un restaurante de Miami, en una reunión privada y alejada de los medios.

También se lo ha visto en otras fechas del tour en EE.UU. y Canadá, portando acreditaciones del staff y moviéndose con naturalidad entre el equipo técnico y personas cercanas a la cantante.

En marzo, su hija Zulú asistió a un show de Shakira en Buenos Aires junto a Aíto de la Rúa y la actriz Calu Rivero. Las imágenes fueron compartidas por Agustina de la Rúa en redes, reforzando la idea de que el vínculo entre ambas familias se mantiene fuerte.