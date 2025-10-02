El carro de Ligia Faerron, desaparecida desde el pasado 26 de setiembre, fue ofrecido en redes sociales para venta de repuestos.

Dicho vehículo fue ubicado en un taller en La Palmera de San Carlos totalmente destrozado y fue vendido en una repuestera.

La desaparición de la mujer de 53 años se ha hecho viral y los familiares han realizado una campaña para instar a la población que si tienen información de su paradero hagan llegar la información.

A pesar de que fue vista por última vez el 26 de setiembre, la denuncia fue interpuesta ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 1 de octubre.

Fuentes judiciales confirmaron que se están realizando los análisis forenses del vehículo para tratar de dar con alguna pista que lleve a determinar su paradero.

Fue ubicado en una repuestera.

La última vez que se supo de Faerron fue en Ciudad Quesada de San Carlos y su vehículo apareció días después a más de 20 kilómetros.