Neiby Marchena, quien estaba desaparecida desde el 1 de octubre en la zona montañosa de Golfito, apareció la mañana de este miércoles, según confirmaron familiares.

La joven de 33 años, quien se encontraba desubicada y tiene una situación de salud mental especial, se estaba escondiendo de las personas.

Eso provocaba que al notar la presencia de personas se escondía y escapaba de los rescatistas y otros grupos de búsqueda.

Leer más: Mujer tiene varios días desaparecida en montaña

El fin de semana anterior se había incorporado personal de Cruz Roja, Policía de Fronteras y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este caso había conmocionado a la población, en el sentido que se trataba de una búsqueda atípica, ya que se trataba de “atrapar” a la joven.

Familiares de Marchena confirmaron que estaba con vida, consciente y en buen estado de salud.