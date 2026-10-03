Aparatoso choque triple involucra lujoso Mustang en Lindora

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Un aparatoso choque triple ocurrió en la radial de Lindora, dejando como resultado severos daños en los vehículos, incluido un lujoso Mustang.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía frente al depósito El Lagar; de momento, las autoridades investigan las causas que llevaron a la colisión de los tres vehículos.

Uno de los carros involucrados es un Mustang GT 2024 color morado, el cual sufrió daños a un costado, mientras que los otros dos, un Mercedes Benz y un Toyota, colisionaron de frente.

Foto tomada de redes sociales.

Según reporte de la Cruz Roja, atendieron a cinco personas en el sitio, las cuales se encuentran estables.

Este accidente generó presas kilométricas sobre la radial de Lindora este sábado.