La madrugada de este miércoles se registró una aparatosa colisión frontal entre 2 vehículos livianos en la ruta hacia El Cerro de la Muerte, específicamente en el sector de La Cangreja, en El Guarco de Cartago.

La emergencia fue reportada a las 5:01 a.m., según datos del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense.

Colisión en Cartago.

De acuerdo con el reporte preliminar de Bomberos, en el primer vehículo, un sedán que quedó prácticamente destruido, viajaban 3 ocupantes:

Un hombre que quedó prensado dentro de la estructura.

Una mujer atrapada en el vehículo.

Un menor de edad, que quedó libre, consciente y orientado.

En el segundo vehículo, tipo 4×4, se trasladaban 2 personas que también quedaron atrapadas y requirieron labores de rescate.

La Cruz Roja confirmó que uno de los pacientes permaneció prensado y fue liberado en condición crítica, mientras que otros 2 fueron trasladados en condición urgente al Hospital Max Peralta de Cartago.

En la atención participaron 3 Unidades Básicas, dos Unidades de Soporte Avanzado y un equipo de rescate especializado, provenientes de las regiones de Cartago y San José.