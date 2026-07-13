Aparatoso choque entre moto y bici deja 2 heridos graves

Una violenta colisión entre una motocicleta y una bicicleta dejó dos personas heridas la madrugada de este lunes, en la comunidad de Santa Rosa de Ticabán, en el sector de Pococí.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 a.m., y obligó al traslado de los afectados al Hospital de Guápiles.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, una unidad destacada en El Porvenir atendió la emergencia y confirmó la presencia de dos pacientes lesionados en el sitio.

Uno de los heridos, un hombre de 54 años, fue trasladado en condición grave debido a fracturas en extremidades y lesiones en la cabeza. El segundo afectado, un hombre de 30 años, también fue llevado al centro médico para valoración y atención.

Hecho ocurrió en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

Según la información preliminar, el accidente se produjo por la colisión entre una motocicleta y una bicicleta. Las autoridades indicaron que la oscuridad de la madrugada y una posible maniobra realizada al momento del impacto podrían haber contribuido al hecho.

Las circunstancias exactas del accidente serán investigadas por las autoridades competentes.

Con información del corresponsal de la zona.