Aparatoso choque entre carro y bus deja 4 pacientes graves

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Una colisión entre un vehículo liviano y un autobús dejó cuatro personas heridas la mañana de este viernes, en San Felipe de Alajuelita, San José.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue reportada a las 5:00 a.m. y uno de los pacientes quedó prensado tras el impacto.

Dos de los afectados fueron trasladados en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, mientras que los otros dos fueron llevados en condición urgente al Hospital del Trauma.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó dos unidades de soporte avanzado, una unidad de rescate y dos ambulancias básicas.

La causa del accidente se encuentra bajo investigación.