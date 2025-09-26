Una aparatosa colisión múltiple ocurrida la madrugada de este viernes en Río Segundo de Alajuela, sobre la Ruta 1 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, movilizó un amplio operativo de emergencias de la Cruz Roja Costarricense.

El accidente involucró a un autobús, una buseta, 2 vehículos livianos y una motocicleta.

Según el reporte preliminar del mando en el sitio, en total se vieron afectadas 25 personas, de las cuales 8 presentan lesiones y serán trasladadas al Hospital de Alajuela.

Operativo en desarrollo

Seis ambulancias, entre unidades básicas y avanzadas, fueron despachadas para atender a los pacientes, quienes están en valoración por parte del personal paramédico.

Las autoridades mantienen la atención en desarrollo y no se ha informado, por el momento, sobre traslados hospitalarios ni la condición específica de los heridos.