Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo, en Alto de Guadalupe, San José, dejó como saldo varias personas heridas de gravedad, incluyendo menores de edad, según reportes de la Cruz Roja Costarricense.

El incidente involucró la colisión entre una motocicleta y un camión. Tras el impacto, el vehículo pesado perdió el control y terminó chocando contra un poste del tendido eléctrico en vía pública.

Aparatoso accidente en Guadalupe. Foto: Sergio Espinoza.

La emergencia movilizó a unidades de primera intervención, ambulancias básicas y avanzadas de la Cruz Roja, que atendieron a un total de 6 personas en la escena: 3 menores de edad y 3 adultos.

Aparatoso accidente en Guadalupe. Foto: Sergio Espinoza.

Entre los casos más delicados, se reporta un menor que fue trasladado en condición crítica al Hospital Nacional de Niños, luego de haber quedado prensado en el vehículo pesado.

Aparatoso accidente en Guadalupe. Foto: Sergio Espinoza.

Además, otro menor fue remitido al mismo centro médico en condición estable.

En cuanto a los adultos, 3 fueron trasladados en estado crítico a diferentes hospitales. Uno fue llevado al Hospital Calderón Guardia, mientras que 2 más fueron remitidos al Hospital San Juan de Dios.

Aparatoso accidente en Guadalupe. Foto: Sergio Espinoza.

Las autoridades continúan en el sitio atendiendo la emergencia y recabando información para determinar las causas del accidente.