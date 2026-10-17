Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un hombre fallecido y otro en condición crítica es el saldo de un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado en Jiménez de Pococí, Limón.

El choque se registró a las 4:10 a.m., aproximadamente 75 metros al norte de la plaza de fútbol de la localidad, sobre la carretera hacia Anita Grande.

Una testigo, quien prefirió no revelar su identidad, relató que escuchó al menos dos motocicletas circular a gran velocidad y, poco después, un fuerte golpe.

Al salir para averiguar qué había ocurrido, encontró a dos personas inconscientes junto a la base de un poste del alumbrado público y una motocicleta a un costado.

Mortal accidente. Foto: corresponsal de la zona.

Minutos después de alertar a los servicios de emergencia, una ambulancia de la Cruz Roja de Guápiles llegó al sitio y confirmó que uno de los ocupantes había fallecido.

El segundo paciente, un hombre de 27 años, presentaba varias fracturas y fue trasladado en condición crítica al Hospital de Guápiles.

Según las observaciones preliminares de la escena, las motocicletas se desplazaban de sur a norte y, al tomar una curva, una de ellas habría perdido el control, salido de la vía e impactado contra el poste.

Oficiales de la Policía de Tránsito cerraron el paso por el lugar para realizar las diligencias correspondientes y recopilar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.