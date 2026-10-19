Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Un hombre y una mujer murieron la madrugada de este lunes, tras un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo tipo pickup en el centro de Alajuela.

Mortal accidente en Alajuela. Foto: Roger Soto.

El choque ocurrió en el sector conocido como Calle Ancha, frente al restaurante KFC, donde ambos ocupantes viajaban en la motocicleta cuando, por razones que se investigan, colisionaron contra el otro vehículo.

Mortal accidente en Alajuela. Foto: Roger Soto.

De acuerdo con las versiones preliminares, aparentemente la motocicleta habría cruzado la intersección sin respetar la señal de alto del semáforo. Sin embargo, esta información deberá ser confirmada por las autoridades.

Mortal accidente en Alajuela. Foto: Roger Soto.

Tras recibir la alerta, unidades de la Cruz Roja Costarricense y oficiales de la Fuerza Pública se presentaron en el sitio. Los socorristas valoraron a las dos personas y determinaron que ya no presentaban signos vitales.

Mortal accidente en Alajuela. Foto: Roger Soto.

Las víctimas serían un hombre y una mujer de entre 30 y 35 años. Sus identidades aún no han trascendido.

Mortal accidente en Alajuela. Foto: Roger Soto.

Las autoridades judiciales deberán realizar las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Con información del corresponsal Roger Soto.