Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Una mujer de 37 años, de apellido Arias, falleció la noche del martes tras un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Orotina, específicamente sobre la Ruta 34, según informaron autoridades judiciales.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho fue reportado alrededor de las 11:30 p. m., cuando la ahora fallecida se desplazaba en un automóvil por la zona.

“En un momento dado esta se detiene, procede supuestamente a descender del mismo y cuando esta lo hace, aparentemente es atropellada por otro vehículo que circulaba en la zona”, explicó el OIJ.

Producto del impacto, la mujer falleció en el sitio. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.