Aparatosa colisión deja una persona fallecida en Guápiles

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Una persona aún sin identificar murió la tarde de este domingo tras colisionar de manera aparatosa el vehículo liviano que conducía.

El choque se produjo dentro de una estación de servicio en la zona de Guápiles; en apariencia, el ahora fallecido colisionó contra unas máquinas de dispensar combustible y producto del impacto, se salió del vehículo, falleciendo en el sitio.

Foto: corresponsal de la zona.

A la zona se hizo presente una unidad de la Cruz Roja, sin embargo, el conductor no tenía signos de vitales.

La escena se mantiene en custodia en espera del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el respectivo levantamiento e identificación del cuerpo.

En desarollo.