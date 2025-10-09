Las condiciones climáticas no han dado tregua en Nicaragua y un apagón obligó a suspender el encuentro ante Haití momentáneamente.

El juego se detuvo al minuto 29’ del primer tiempo con el marcador parcial favorable a los haitianos, quienes lideran las acciones desde el minuto 12’ gracias al gol de Duckens Nazon. El ariete aprovechó un error del arquero Miguel Rodríguez para anotar.

La situación climática enfrió las acciones pues los pinoleros encontraron acciones de peligro en busca del empate, incluida una mala salida del arquero Johnny Placide que por poco se traduce en gol de Nicaragua al minuto 21’.

De momento, se desconoce cuánto tiempo tardará la organización en normalizar la situación para continuar con el juego.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra