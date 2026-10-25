Apagón deja sin electricidad a cientos de vecinos de Heredia

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Una avería eléctrica afecta este domingo a comunidades de San Isidro, San Rafael y San Pablo de Heredia, mientras personal encargado trabaja para restablecer el servicio.
De acuerdo con el reporte de la empresa eléctrica, la interrupción obedece a la apertura de un circuito, la estimación es que el suministro quede restablecido alrededor de las 7 p. m.
Entre las zonas afectadas figuran:
También se reportan afectaciones en sectores como La Suiza, Piedra Blanca, La Angélica, Villa Laguna, Santiago, Jardines de Roma, OVSICORI, Puebla Real, Jerusalén, Villa Dolores, Brisas del Río y las cercanías de la Universidad Nacional.
La empresa indicó que continúa trabajando para normalizar el servicio, las personas usuarias pueden consultar más información al teléfono 2562-3774