Apagón deja sin electricidad a cientos de vecinos de Heredia

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Una avería eléctrica afecta este domingo a comunidades de San Isidro, San Rafael y San Pablo de Heredia, mientras personal encargado trabaja para restablecer el servicio.

De acuerdo con el reporte de la empresa eléctrica, la interrupción obedece a la apertura de un circuito, la estimación es que el suministro quede restablecido alrededor de las 7 p. m.

Entre las zonas afectadas figuran:

Quebradas

Calle Salomón

Residencial El Portillo

Prado Montano

Reina del Café

Villa Val

Coopeisidreña

Urbanización Las Tejas

Los Sueños de San Isidro

Santa Cruz

Lomas del Zurquí

Barrio Lourdes

Cantarrana

Calle Mercedes

San Francisco

También se reportan afectaciones en sectores como La Suiza, Piedra Blanca, La Angélica, Villa Laguna, Santiago, Jardines de Roma, OVSICORI, Puebla Real, Jerusalén, Villa Dolores, Brisas del Río y las cercanías de la Universidad Nacional.

La empresa indicó que continúa trabajando para normalizar el servicio, las personas usuarias pueden consultar más información al teléfono 2562-3774