Apagón deja sin electricidad a cientos de vecinos de Heredia

El servicio se encuentra en proceso de restablecimiento

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Una avería eléctrica afecta este domingo a comunidades de San Isidro, San Rafael y San Pablo de Heredia, mientras personal encargado trabaja para restablecer el servicio.

De acuerdo con el reporte de la empresa eléctrica, la interrupción obedece a la apertura de un circuito, la estimación es que el suministro quede restablecido alrededor de las 7 p. m.

Entre las zonas afectadas figuran:

  • Quebradas
  • Calle Salomón
  • Residencial El Portillo
  • Prado Montano
  • Reina del Café
  • Villa Val
  • Coopeisidreña
  • Urbanización Las Tejas
  • Los Sueños de San Isidro
  • Santa Cruz
  • Lomas del Zurquí
  • Barrio Lourdes
  • Cantarrana
  • Calle Mercedes
  • San Francisco

También se reportan afectaciones en sectores como La Suiza, Piedra Blanca, La Angélica, Villa Laguna, Santiago, Jardines de Roma, OVSICORI, Puebla Real, Jerusalén, Villa Dolores, Brisas del Río y las cercanías de la Universidad Nacional.

La empresa indicó que continúa trabajando para normalizar el servicio, las personas usuarias pueden consultar más información al teléfono 2562-3774