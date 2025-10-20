El Banco Central de Costa Rica anunció la venta de la de la quinta moneda coleccionable de ¢50, que cuenta con una imagen del Cangrejo Marinera en el reverso de la misma.

La pieza, que forma parte la serie Fauna de los Ecosistemas, estará disponible a partir de este miércoles con 10 mil monedas en acrílico y 7 mil unidades en estuche.

Cada una tiene un costo de ¢8.650 y 15 entidades bancarios del país distribuirán la moneda.

La venta se limitará a un máximo de dos unidades por persona, independientemente de su presentación.

Además, la versión de circulación regular, sin colores en su diseño y para uso como medio de pago, iniciará su circulación gradual a partir del 22 de octubre.