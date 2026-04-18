Anuncian veda total en el Golfo de Nicoya de mayo a julio

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) oficializó el establecimiento de una veda total para la pesca comercial y deportiva en el Golfo de Nicoya, la cual regirá desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2026.

La medida se fundamenta en estudios científicos que analizan el comportamiento reproductivo de especies de alto valor como la corvina reina, aguada y picuda, así como otras especies de interés comercial, según consta en La Gaceta del viernes 17 de abril.

La zona de restricción comprende un área delimitada por líneas rectas imaginarias que inician en Punta Torres (Peñón) hacia el Faro de la Isla Negritos, extendiéndose hasta Punta Cuchillos en la Península de Nicoya y alcanzando la desembocadura del Río Tempisque entre Puerto Níspero y Puerto Moreno.

Durante este periodo, el departamento de investigación realizará muestreos biológicos periódicos para monitorear el éxito de los procesos reproductivos en el ecosistema.

El acuerdo contempla excepciones específicas, como la extracción de moluscos para quienes cuenten con autorización vigente.

Foto con fines ilustrativos

Asimismo, entre el 1 de junio y el 31 de julio, se permitirá a embarcaciones semi industriales realizar labores de pesca exclusivamente para suplir sardina como carnada a la flota nacional, con un límite de captura incidental de otras especies no mayor al 10%.

Para mitigar el impacto social, los pescadores con licencias de pesca turística o permisos de investigación vigentes en la zona podrán acogerse a una ayuda económica brindada por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) durante los tres meses de restricción.

El cumplimiento de la veda será supervisado mediante operativos conjuntos entre el Servicio Nacional de Guardacostas, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).