Anuncian prórroga para reglamento sobre “vapes” hasta 2027

El Ministerio de Salud anunció una “prórroga excepcional” para la entrada en vigor del Reglamento Técnico, el cual regula el uso de vapeadores en el país.

La nueva fecha de implementación se fijó para el 6 de agosto de 2027, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales para una fiscalización más efectiva y uniforme desde su primer día de aplicación, anunció la cartera.

Como parte de este fortalecimiento, el Ministerio avanza en la adquisición de un espectrómetro de plasma acoplado inductivamente.

Las autoridades enfatizaron que esta modificación no suaviza ni elimina ninguna de las disposiciones ya establecidas en el reglamento.

Los vaporizadores siguen estando en el centro de la polémica.

Los requisitos sobre la composición de líquidos, el etiquetado, la prohibición de publicidad y el manejo de residuos se mantienen intactos; el cambio se limita exclusivamente a la fecha en que la norma empezará a regir.

El viceministro de Salud, Dr. Juan Carlos Esquivel, aseguró que la prioridad absoluta es proteger a la niñez y la adolescencia.

Según el jerarca, esta prórroga no representa un retroceso, sino una oportunidad para implementar la regulación con mejores herramientas técnicas y operativas que garanticen el cumplimiento de los estándares de salud.