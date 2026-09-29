Anuncian gestión por “desacato” contra el PPSO tras suspensión de elección de magistrados

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El jefe de fracción del Partido Frente Amplio (FA), José María Villalta, anunció que presentará una gestión por presunto incumplimiento de la orden de la Sala Constitucional, luego de que el oficialismo aprobara una moción para suspender nuevamente la elección de magistrados suplentes y devolver la nómina a la Comisión de Nombramientos.

“Vamos a presentar una gestión de desobediencia por desacato de la orden de la Sala Constitucional. Es evidente que hay un incumplimiento, una nueva táctica dilatoria. No hay un motivo justificado para devolver la nómina a la comisión”, afirmó Villalta.

Este martes, 28 diputados aprobaron la moción que frenó la elección de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional y ordenó trasladar nuevamente el expediente a la Comisión de Nombramientos.

Villalta cuestionó además el procedimiento utilizado por el oficialismo y sostuvo que una decisión de este tipo debería requerir una mayoría calificada.

“Esta es una moción que no está establecida en el reglamento. No es una moción 154 y es una moción que desconoce un nombramiento, una nómina que ya había sido presentada. Para descartarse una elección de magistrados deberían requerirse también 38 votos”, manifestó.

El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, defendió la moción y aseguró que su fracción pretende esperar hasta contar con una nómina más amplia remitida por la Corte Suprema de Justicia.

“Cuando tengamos los 24 nombres enviados por la Sala. Aquí no estamos diciendo que queremos sacar a alguien o nombrarlo. De esos escogeremos 12. Ese es el cumplimiento del voto y de la Constitución. La Sala ha dicho que la próxima semana tendrán los seis nombres que hacen falta”, expresó.

Villalobos también rechazó las acusaciones de la oposición y sostuvo que el oficialismo, por sí solo, no cuenta con los votos necesarios para efectuar los nombramientos.

“Mienten. Esta fracción tiene 31 diputados, para nombrar los magistrados suplentes y propietarios requerimos 38 votos”, afirmó.

La elección estaba prevista para este 29 de setiembre, después de que las jefaturas de fracción acordaran retomar el expediente y el Plenario aprobara el lunes una moción para conocerlo en una sesión extraordinaria.