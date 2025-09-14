La Universidad Hispanoamericana (UH) y la Fundación Casita de Amor invitan a los dueños de perros y gatos a participar en las jornadas de castración y esterilización que se realizarán el próximo 21 y 28 de setiembre en las sedes de Heredia y Puntarenas.

Los organizadores destacan que este procedimiento no solo ayuda a controlar la población de animales en condición de calle, sino que también mejora la salud física y emocional de las mascotas al prevenir tumores, cáncer e infecciones, además de reducir el estrés y la ansiedad provocados por impulsos hormonales.

El horario de las jornadas será de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., y las personas interesadas pueden reservar al 8749-4815 (Castraciones y Esterilización Casita de Amor), indicando los datos del dueño y de la mascota con al menos 24 horas de antelación.

El costo varía según el peso del animal y el pago debe realizarse en efectivo.

Descuento y ubicaciones

Como incentivo, en Puntarenas se otorgará un 50 % de descuento a las primeras 30 mascotas inscritas.

, la UH se ubica al frente de la Clínica San Rafael, Calle 9. En Heredia, la dirección es del Centro Comercial Plaza Brasti, 400 metros al norte.



Los organizadores aclararon que el valor del procedimiento no incluye medicamentos ni productos postoperatorios y que no se castrarán gatos o perros braquicéfalos. En el caso de hembras, no deben estar en celo ni embarazadas.

Los fondos recaudados se destinarán al mantenimiento de los animales rescatados por Casita de Amor, organización que atiende actualmente a decenas de perros y gatos con un gasto mensual cercano a ₡500 mil solo en alimento concentrado, además de requerir implementos de limpieza, medicamentos y otros insumos.

Jornada de castración. Foto: cortesía UH.

Cuidados previos y posteriores a la cirugía

Para garantizar el éxito del procedimiento, los organizadores recomiendan a los dueños seguir estas instrucciones: