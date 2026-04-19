Tras la detención del sospechoso de agredir a la jueza Katty Carballo, las autoridades judiciales han definido el siguiente paso procesal.

El Juzgado Penal de Heredia confirmó que la audiencia para determinar la imposición de medidas cautelares contra el imputado se llevará a cabo este lunes.

La cita judicial está programada específicamente para la 1:30 p.m. En esta instancia, el juzgado valorará la procedencia de las restricciones legales contra el hombre de apellido Ulloa, de 40 años, quien fue capturado la noche del sábado en su vivienda.

El caso se tramita bajo el expediente número 25-001548-0369-PE por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, amenazas agravadas y lesiones.

Mientras se llega a la hora de la audiencia, la Fiscalía respectiva avanza este domingo con la diligencia de indagatoria y la obtención de pruebas relevantes para la investigación.

Por razones propias de la etapa procesal y siguiendo lo dispuesto en el Código Procesal Penal, el Poder Judicial mantiene la confidencialidad sobre los detalles adicionales del caso.

La atención se centra ahora en el despacho de Heredia, donde se definirá la situación jurídica del sospechoso de agredir fuertemente a la jueza de ejecución de la pena.