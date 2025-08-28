La 14ª edición de Expo Mascotería llega este fin de semana al centro comercial Oxígeno en San Francisco de Heredia.

Los organizadores destacan que este se consolida como un espacio seguro y el punto de encuentro más importante para los amantes de los animales en Costa Rica.

El evento, con entrada gratuita, busca fortalecer la convivencia armónica entre personas y mascotas, promoviendo la tenencia responsable y la educación.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Wilbert Hernández.

La Expo Mascotería se enfoca en la educación para prevenir accidentes y comprender mejor el comportamiento animal.

Es una oportunidad crucial para conectar con más de 90 empresas del sector mascotas, descubrir emprendimientos innovadores y, lo más importante, fomentar la adopción responsable de perros y gatos con el apoyo de diversas fundaciones.

Esto se da en medio de la polémica por las medidas Pet-Friendly para centros comerciales.

Detalles:

Fechas: Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto.

Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto. Lugar: Centro comercial Oxígeno, Heredia, un centro con política de bienestar animal.

Según los organizadores, las personas pueden esperar una agenda variada con actividades para todas las edades, “lleno de aprendizajes”.

Agenda completa:

Viernes 29 de agosto

4:00 p.m. – Charla de seguridad: Aprendamos a leer a los perros para prevenir accidentes.

4:30 p.m. – Pasarela razas pequeñas.

5:30 p.m. – Taller de adiestramiento: Cómo educar y adiestrar a nuestros perros.

6:30 p.m. – Pasarela todas las razas.

Sábado 30 de agosto

10:00 a.m. a 3:00 p.m. – Adopción de perros y gatos.

11:30 a.m. – Show con Pepe el Chihuahua: un perro de terapia que apoya a niños enfermos o con capacidades distintas.

12:00 p.m. – Mesa redonda: Tenencia responsable de mascotas, cómo evitar incidentes.

1:00 p.m. – Taller-Yoga con perros: Relájese con su mascota en el parque de perros (azotea Oxígeno).

1:30 p.m. – Pasarela de perros blancos y negros.

2:30 p.m. – Concurso Cuál es el súper poder secreto de mi mascota.

3:00 p.m. – Charla de seguridad: Aprendamos a leer a los perros para prevenir accidentes.

3:15 p.m. – Pasarela de Golden, Huskies y Labradores.

4:00 p.m. – Charla gatuna: Los cuidados de los gatos en su primer año de vida. · 4:15 p.m. – Pasarela de gatos: Mi gatito es el más lindo de la Expo.

5:00 p.m. – Show familiar de dinos bebés.

6:00 p.m. – Taller de adiestramiento: Cómo educar y adiestrar a nuestros perros.

7:00 p.m. – Concurso especial Mes de las Madres – Todas las razas.

Domingo 31 de agosto