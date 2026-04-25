Anuncian cierres en General Cañas

A partir de este lunes 27 de abril iniciará la demolición de las casetas del antiguo peaje ubicadas en la General Cañas, Ruta 1, como parte de las obras previas al proyecto de ampliación de la vía San José–San Ramón, lo que obligará a un cierre de la carretera.

Los trabajos se extenderán durante cinco días consecutivos y se realizarán exclusivamente en horario nocturno, de 9:00 p. m. a 5:00 a. m., con el fin de reducir el impacto en la circulación vehicular.

Durante ese periodo se aplicará un cierre total en el sentido San José–Alajuela, específicamente desde el cruce de la Cervecería Costa Rica. En ese tramo, los conductores deberán utilizar como ruta alterna el desvío por Río Segundo, a través de la ruta nacional 3, hasta conectar con el cruce del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. El sentido contrario, Alajuela–San José, mantendrá paso totalmente normal.

Las autoridades hicieron un llamado principalmente “para que el sector turístico lo tenga presente y socialice la información, en especial con los clientes que deben tomar vuelos en ese horario, aunque justamente la jornada de trabajo establecida persigue generar la menor afectación posible”.

La iniciativa de eliminar dichas casetas nació directamente desde el presidente Rodrigo Chaves, quien “ordenó” las labores al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) durante su gira a San Ramón a inicios de mes.