Anuncian cierre de vía en La Aurora de Heredia

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó que este domingo 12 de julio se realizará un cierre temporal en calle 76, frente a la entrada de Cenada, en La Aurora de Heredia.

De acuerdo con ESPH, los trabajos se realizarán de 7:00 am a 1:00 pm y se debe a una instalación de una acometida de aguas residuales.

Durante las labores se contará con una ruta alterna y paso regulado en los sectores indicados, según se muestra en el mapa.

Foto: Cortesía ESPH

La empresa solicita a conductores y peatones tomar las previsiones del caso y transitar con precaución.