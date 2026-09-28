Anuncian asistentes interinos de Bryan Ruiz en La Sele

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó esta tarde que Bryan Ruiz estará acompañado en su cuerpo técnico por Wilmer López y Edson Soto, quienes asumirán como asistentes técnicos, así como por Ariel González en el cargo de analista de video.

Según la FCRF, como parte de las primeras acciones programadas en la concentración, el plantel realizará en las próximas horas su primer entrenamiento bajo las órdenes del nuevo timonel.

Asimismo, se prevé que Ruiz presente en las próximas horas la lista de convocados para afrontar los siguientes dos partidos correspondientes a la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.