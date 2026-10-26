Anuncian al mejor portero del año en la gala del Balón de Oro

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Los premios del Balón de Oro, realizados por la revista francesa L’Équipe, dieron como ganador del galardón al portero del año al español Unai Simón.

El arquero campeón del mundo con España en el Mundial 2026, milita en el Athletic Bilbao y recibió la mayor cantidad de votos de periodistas especializados.

Foto: AFP

Simón, de 29 años, es el titular de la escuadra ibérica y figura del Athletic, razón de peso para que fuese elegido como el principal nombre entre los arqueros a nivel mundial.