Anulan candidatos a fiscalía de Guatemala

Ciudad de Guatemala (AFP) La máxima corte de Guatemala anuló el jueves la lista de candidatos a fiscal general, de la cual había sido descartada la poderosa titular del organismo, Consuelo Porras, sancionada por decenas de países que la acusan de corrupta, informó una fuente judicial.

La salida de Porras de la Fiscalía es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.

Pero la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) da un nuevo aliento a la fiscal, de 72 años, que busca un tercer período pese a múltiples cuestionamientos que incluyen adopciones ilegales.

Porras intentó impedir la posesión del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo hace dos años y sus actuaciones han llevado a prisión o empujado al exilio a exfuncionarios antimafia y periodistas.

“Es una maniobra burda para intentar revivir a Consuelo Porras”, escribió en X el exfiscal antimafia Juan Francisco Sandoval, a quien Porras despidió en 2021 y se exilió en Washington.

La Corte invalidó el listado de seis finalistas del cual Arévalo debía elegir al sucesor de Porras, a quien el mandatario acusa de operar para el “pacto de corruptos”, un supuesto entramado de políticos y empresarios que manipula la justicia para proteger actividades criminales.

Porras ha sido sancionada por unos 40 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea.