Antuan pide ayuda para Julián Valjota tras detención en Estados Unidos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El creador de contenido costarricense Antuan Fallas hizo un llamado público para encontrar ayuda legal para su amigo Julián Valverde, conocido como Julián Valjota, quien fue detenido en Estados Unidos.

La situación fue dada a conocer este jueves por Christopher Araya, de Araya Vlogs, quien confirmó que el influencer llevaba cerca de 24 horas detenido y todavía no había sido presentado ante un juez.

Araya explicó que ya estaban contactando abogados especializados en temas migratorios, al tiempo que solicitó apoyo de personas que pudieran colaborar con el caso.

Antuan explica lo que conoce del caso

Ante la preocupación de los seguidores de Valjota, Antuan decidió pronunciarse y aclaró que la situación está relacionada con un proceso migratorio para resolver asuntos de residencia en Estados Unidos.

Sin embargo, reconoció que no conoce todos los detalles de lo que está ocurriendo con su compañero.

“Él está en un proceso migratorio para ver los temas de la residencia, pero lo detuvieron. Es una situación bastante complicada de explicar, inclusive yo no la sé al 100%”, afirmó.

El creador de contenido explicó que su intención es encontrar a una persona que tenga conocimientos suficientes para orientarlos y ayudarlos durante el proceso.

“Hago esto para encontrar a alguien que tenga mucho conocimiento y sepa cómo ayudarnos en esta situación”, manifestó.

Busca un especialista que pueda colaborar

Antuan enfatizó la necesidad de encontrar a un buen abogado que conozca los procedimientos migratorios en Estados Unidos y pueda brindarles asesoría.

Su llamado se suma a la solicitud realizada por Araya Vlogs, quien también pidió a las personas que puedan ayudar que se comuniquen mediante el correo [email protected].

“Necesitamos un muy buen abogado que nos ayude con esta situación”, expresó Antuan, según sus declaraciones difundidas públicamente.

Destaca el cariño de sus seguidores

Además de solicitar ayuda profesional, Antuan se refirió a las personas que han acompañado a Julián durante su trayectoria en redes sociales.

El creador de contenido destacó que Valjota cuenta con una comunidad que lo apoya y lo quiere desde hace años, por lo que considera importante que el caso tenga visibilidad.

“Hay muchísima gente que lo apoya que lo quiere, que ha estado ahí por años y merecen la visibilidad de este caso y por trabajo”, señaló.

Antuan también explicó que decidió hablar públicamente sobre la situación porque Julián quería que sus seguidores conocieran lo que estaba ocurriendo.

¿Qué se sabe de la detención?

De acuerdo con la información compartida por Araya Vlogs, Julián Valjota permanece detenido en Estados Unidos en medio de un proceso migratorio. Hasta el momento de los reportes publicados este jueves, no se habían dado a conocer todos los detalles de su situación legal.

El caso continúa en desarrollo, mientras sus amigos buscan asesoría especializada para atender el proceso y conocer cuáles serán los próximos pasos.