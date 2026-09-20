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El creador de contenido costarricense Antuan Fallas compartió un emotivo mensaje en redes sociales antes de cumplir uno de sus grandes sueños: presentarse por primera vez en el reconocido programa de baile ‘Mira quién baila’.
A través de una publicación acompañada por una fotografía de cuando era niño, Fallas recordó sus inicios y expresó la emoción que siente al llegar a un formato televisivo como este.
“Hoy cumplo el sueño de ese niño, de estar en tele y en un formato como este; no tengo palabras”, escribió.
El participante también aprovechó la ocasión para agradecer a quienes lo han acompañado durante su camino, en el que asegura que enfrentó vergüenza y miedo.
“Solo me queda agradecerles a ustedes por tanto apoyo en todo este camino; comencé con mucha vergüenza, con mucho miedo,, pero todo ha valido la pena; Dios ha puesto personas increíbles en mi camino”, manifestó.
En su publicación, Antuan Fallas también dejó una reflexión para sus seguidores y los motivó a luchar por aquello que desean, sin prestar atención a las críticas.
“Sean necios con sus sueños sin importar lo que otras personas digan y sigan su corazón; los amo”, concluyó.
Con estas palabras, el creador de contenido celebró el importante paso que representa su llegada a la pista de ‘Mirá quién baila’, un momento que, según compartió, representa la realización de un sueño que tenía desde niño.