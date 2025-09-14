La Antorcha de la Independencia llegará este 14 de setiembre por primera vez en la historia a lo más alto de Costa Rica, el Cerro Chirripó.

Antorcha de la independencia llegará hasta el Chirripó. Foto: Catalina Mairena.

En el 50 aniversario del Parque Nacional la Antorcha brillará en lo más alto del país, como parte de las actividades de celebración que organizan las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Antorcha de la independencia llegará hasta el Chirripó. Foto: Catalina Mairena.

Decenas de niños de todo el país se encargarán de portar la antorcha cada 500 metros y en el último kilómetro final de la cima la encargada será la reconocida atleta y alpinista, Ligia Madrigal.

Antorcha de la independencia llegará hasta el Chirripó. Foto: Catalina Mairena.

Toda la cobertura sobre este momento histórico en Costa Rica la tendrá Grupo Extra, que dispuso de un equipo de colaboradores que subirá hasta la cima para llevarle a todo el público la información sobre este emblemático evento.

Antorcha de la independencia llegará hasta el Chirripó. Foto: Catalina Mairena.

A partir del domingo y desde temprano le llevaremos todos los detalles para que nos acompañe y sea parte de la historia.