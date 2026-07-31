Antonny Monreal visitó el Morera para ver a su hermano

La presencia de Antonny Monreal en el Morera Soto durante el partido entre Alajuelense y Xelajú generó rumores sobre un posible acercamiento con el club rojinegro, ya que actualmente se encuentra sin equipo. Sin embargo, la visita tuvo un motivo completamente familiar.

Monreal asistió junto a sus padres para apoyar a su hermano, Ernesto Monreal, defensor del Xelajú, quien aseguró que fue una motivación especial tenerlos en las gradas.

“Muy contento de que pudieran acompañarme. A Tony ya tenía más de un año de no verlo y que estuvieran acá apoyándome es una motivación extra”, comentó el zaguero.

Ernesto también reveló que antes del compromiso conversó con Antonny sobre Alajuelense y aprovechó la experiencia de su hermano para preparar el partido.

“Compartimos muchas charlas sobre fútbol. Me orientó un poco sobre cómo juega la Liga y me ayudó para preparar el encuentro”, explicó.

Sobre el futuro del exjugador liberiano, el defensor aseguró que mantiene plena confianza en que pronto volverá a encontrar equipo.

“Sabemos de la calidad de mi hermano. Lo sigo en el día a día, sé que es muy trabajador y estoy seguro de que en cualquier momento encontrará un equipo para seguir demostrando de lo que es capaz”, afirmó.

Además, recordó las vivencias que compartieron desde niños y cómo el fútbol fortaleció su relación.

“Yo me fui a los 11 años a Pachuca y él llegó a los 15. En vacaciones, como él era portero, se ponía los guantes y yo me dedicaba a rematarle. Son muy buenas anécdotas y recuerdos que tengo con mi hermano”, relató con una sonrisa.