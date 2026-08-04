Antonny Monreal tiene nuevo equipo en Costa Rica

Escorpiones de Belén oficializó la incorporación del guardameta mexicano Antonny Monreal como su nuevo refuerzo para resguardar la portería.

El arquero de 31 años llega al equipo con la encomienda de aportar su experiencia internacional y liderazgo en la zona baja.

El fichaje de Monreal se confirmó por un periodo de dos torneos, tiempo durante el cual el club espera que el jugador se convierta en una pieza clave para el técnico Junior Díaz.

Foto: Escorpiones

A través de un comunicado, la institución le dio la bienvenida a la “familia de Escorpiones”, y aseguran que el futbolista ya se encuentra listo para defender los colores azul y amarillo del equipo.

La trayectoria del portero es amplia y comenzó en las categorías inferiores del CF Pachuca en México, pasando por equipos como Mineros de Zacatecas antes de incursionar en el fútbol costarricense.

En su historial reciente destacan pasos por clubes como Grecia, Guanacasteca y su última etapa en el Municipal Liberia.