El guardameta del Municipal Liberia, Antonny Monreal reveló que estuvo cerca de defender el arco del Deportivo Saprissa.

El mexicano habló en exclusiva en Tiempo Extra Radio sobre la negociación que hubo entre dirigentes del cuadro liberiano y el equipo tibaseño, pero que al final de cuentas, no se terminó llegando a un acuerdo.

“El acercamiento con Saprissa existió para el torneo pasado. Estuve a nada de llegar al club; la negociación estuvo muy avanzada hace seis meses de llegar, pero se cayó al final por un tema de plaza de extranjero, ese también fue uno de los condicionantes”, indicó. View this post on Instagram A post shared by Acción 360 (@accion_360)

Monreal también señaló que tuvo ofertas del extranjero, tanto de su país natal como de Centroamérica, pero que en este momento, disfruta del momento que vive con la institución pampera.

“Ahorita me la llevo tranquilo porque gracias a Dios sí hemos tenido opciones. Sí hemos tenido acercamientos, no solamente de Saprissa, hubo otras de Centroamérica y de México, sobre todo de Liga de Expansión”, agregó.

El arquero azteca afirmó que por ahora está enfocado en el campeonato nacional y la participación de su equipo en semifinales y se hablará con su agente para ver opciones de continuar en la Ciudad Blanca o salir del país hasta que finalice el certamen.

“Ahorita estoy enfocado en el torneo y le digo a mi representante, Luis García, que él se encargue de las propuestas. Ya nada más cuando sea formal voy viendo cuál es la mejor opción y que hasta el final del torneo, nos sentaremos para ver cuál es la mejor opción”, finalizó.

Antonny Monreal finaliza su contrato con Liberia hasta diciembre del presente año.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra