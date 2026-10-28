Antonio Barzuna: “Yo estoy a favor del Acuerdo Transpacífico”

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Antonio Barzuna, lamentó que Costa Rica no continuara con el proceso de adhesión al Acuerdo Transpacífico y reconoció que personalmente estaba a favor de la iniciativa, aunque expresó su respaldo a la decisión tomada por la presidenta Laura Fernández.

La reacción del legislador se produjo luego de que el Poder Ejecutivo anunciara que no seguiría adelante con el proceso para incorporar al país al bloque comercial.

“Yo estoy a favor del Acuerdo Transpacífico. Lamento mucho que no se haya podido sensibilizar con los sectores productivos. Un total respeto y respaldo a las decisiones de nuestra señora Presidenta”, manifestó Barzuna ante consulta de Grupo Extra.

Antonio Barzuna, diputado del PPSO.

La posición del diputado coincide con lo que había expresado públicamente apenas días antes de conocerse la decisión del Gobierno.

El 26 de octubre, Barzuna compartió una publicación en su cuenta de X en la que defendió las oportunidades que, a su criterio, ofrecía el acuerdo para el comercio costarricense, particularmente con Japón.

“La única manera de tener un tratado con el importantísimo mercado de Japón es por medio del Acuerdo Transpacífico, un mercado de un alto poder adquisitivo y una oportunidad única para comercializar productos y servicios en ambas vías. El ganador es el consumidor”, escribió el legislador.

Pese a lamentar que el acuerdo no avanzara, el diputado aseguró que respeta y respalda la determinación adoptada por Fernández.

La posición de Barzuna contrasta con la expresada por su compañero de bancada Ariel Mora, quien celebró la decisión del Ejecutivo de frenar el proceso.

Mora calificó el anuncio de la presidenta Laura Fernández como “un gran acierto” y señaló que, si el acuerdo no estaba bien negociado, no habría contado con su voto.

“Primero estaban nuestros agricultores, nuestros productores, nuestra gente”, afirmó el legislador, quien consideró que la decisión presidencial reafirmaba esa postura.

El Gobierno de Laura Fernández decidió no continuar con la incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico después de meses de discusión sobre sus posibles efectos en sectores productivos nacionales.

La decisión puso fin al proceso impulsado para que el país ingresara al bloque comercial, que reúne a economías de Asia y América y que, entre otras posibilidades, abría una vía de acceso preferencial al mercado japonés.