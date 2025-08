El portero Anthony Walker dejó de pertenecer a Sporting, donde estaba a préstamo y regresó al Herediano. Incluso viajó con el Team a Nicaragua, pues este miércoles a las 6 de la tarde se mide a Diriangén por Copa Centroamericana.

¿Hay más presión por como llega?

Siento que es un tema aparte, no me preocupo por eso, más bien es un honor estar otra vez en el Herediano. La afición se ha comportado muy bien conmigo desde que se escuchó de una posible llegada. No siento más presión, pues siempre me preparo para ser titular. Me entreno bien, hago gimnasio y como bien y al final de cuentas estoy aquí, soy el uno y estoy agradecido con Dios por eso.

¿Cómo toma el regreso?

Muy contento con la noticia, es por una situación atípica de mis compañeros, pero yo feliz porque se me da una oportunidad y estoy contento por ella.

¿Lo tomó por sorpresa?

En realidad, no lo esperaba y no había sucedido antes. Quiero darle las gracias a Sporting por el mes y medio, en el que estuve por el trato que recibí desde que llegué. Ellos se portaron excelente.

¿Pensó en el regreso?

Mi idea y la del club era ir allá y tomar otros aires, recibir otros estímulos y competir y ganar la titular. Sucedió esta eventualidad y se dio así.

¿Es la Centroamericana una revancha?

No, lo tomo como una bendición nueva y agradezco a Dios por estar aquí. Tenía muchas de jugarla y se me da rápido.

¿Cuál objetivo llevan?

Herediano quiere ganar en casa y de visita y amarrar la clasificación lo antes posible. Esa es la tarea.

¿Qué sabe del rival?

Es un equipo fuerte, como los del área, juega por los costados y ya el entrenador hará un análisis más profundo. Debemos estar atentos y transmitir seguridad atrás.

¿Debe amoldarse al profe Pablo Salazar?

En realidad, me fui hace poco y con Pablo trabajamos desde el torneo anterior. La idea está clara y es suficiente para que Herediano esté bien defendido.