Anthony Hernández fuera de lista

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó que el futbolista Anthony Hernández no será parte de los partidos correspondientes a la Liga de Naciones de Concacaf.

La razón se debe a que presenta una lesión en el aductor, lo cual le imposibilita competir con la tricolor.

“Tras la comunicación y valoración médica entre la FCRF y su club, se tomó la decisión de que el jugador no forme parte de la concentración y quede fuera de los compromisos de la Selección Nacional”, indicaron desde la Federación.

El jugador llegó a las instalaciones del Complejo Deportivo de la FCRF y, tras un análisis médico, se llegó a la conclusión de apartarlo de la convocatoria.

A la ausencia de “Pika” se le suma la del delantero Manfred Ugalde, quien fue sancionado en el partido de eliminatoria mundialista contra Honduras en noviembre del año anterior.

El castigo es de cuatro partidos oficiales, por lo que se perderá la primera parte de la Liga de Naciones.

En caso de que la “Sele” avance a cuartos de final, Ugalde podrá ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico, encabezado por el estratega Fernando Batista.