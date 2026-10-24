Añor rechaza señalamientos a “Machillo”: “No es defensivo”

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Tras igualar sin goles en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana, Liga Deportiva Alajuelense afina detalles para definir la eliminatoria frente a Motagua y una de sus figuras, Juan Pablo “Juanpi” Añor, defendió el estilo mostrado por el equipo.

Añor rechazó las críticas sobre el estilo de Ramírez. Cuestionado sobre la etiqueta de estratega defensivo, sostuvo: “yo no lo consideraría así lo poco que lo conozco de conservador, defensivo”.

El mediocampista venezolano analizó el rendimiento del plantel tras el duelo en suelo hondureño y valoró la postura colectiva del equipo manudo.

“El equipo hizo un partido bastante correcto, bastante serio, en el cual fue de mucha concentración a nivel táctico, ahora en la vuelta con nuestra gente en nuestro estadio creo que tenemos un poco de ventaja ahí para sacar ese pase a la final”, aseguró.

Alajuelense busca consolidar su paso firme en la competición y pelear de nuevo por el codiciado cetro internacional. Según Añor, los integrantes del plantel mantienen la meta muy clara: “estamos a un paso de volver a una final y la ilusión yo creo que está más que intacta”.

De cara al choque de vuelta, el técnico Óscar Ramírez deberá recomponer su esquema debido a bajas importantes.

La ausencia de Roan Wilson está confirmada por expulsión, mientras que la presencia de Celso Borges se mantiene en duda a la espera de valoraciones médicas.

Sobre la salud de Borges, Añor indicó: “no te puedo decir porque creo que lo tienen que evaluar el cuerpo médico”; no obstante, desde Alajuelense indican que este sábado le harán estudios a profundidad.

Pese a ello, el venezolano enfatizó la solidez de la nómina: “cualquier jugador que entre al 11 inicial o cualquier jugador que entre de sustitución lo ha hecho bastante bien y yo creo que esa es la fuerza del equipo”.

Explicó sobre la exigencia en esta fase: “te estás jugando una semifinal, estás jugándote un paso a la final y detalles pequeños son los que van a marcar la diferencia”.

Asimismo, destacó el legado del entrenador: “el Macho es aquí una persona bastante querida y sobre todo es el técnico más ganador de la institución”. Previo a la vuelta, la Liga jugará por el torneo local ante Pérez Zeledón el domingo a las 6:00 p.m. en Alajuela.