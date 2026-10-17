Año cerrará como el más mortal en carretera

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El 2026 se perfila para cerrar como el año con la mayor cantidad de muertes en carretera de las últimas dos décadas, según las proyecciones de expertos sobre el comportamiento de los accidentes de tránsito en el país.

Así lo señaló el experto en seguridad vial Carlos Contreras, quien expresó que la cantidad de fallecimientos ya superó la de 2025 y que, según la tendencia de años anteriores, los últimos meses suelen ser los que registran la mayor cantidad de incidentes.

“Según datos oficiales del Consejo de Seguridad Vial, al último corte de este año, si lo comparamos con el 2025, definitivamente ya hemos alcanzado en muertos totales del año anterior en solo dos tercios del año; esto sumado a que los datos de muertos en sitio rondaban ya más o menos el mismo nivel había en el 2025”, relató Contreras, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

El experto además precisó que este panorama permitiría superar las 19 muertes por cada 100 mil habitantes, la mayor tasa de fallecimientos de las últimas dos décadas.

“Si se continuara sin que nada mejorara desde el punto de vista de la mortalidad que estamos teniendo, desgraciadamente si se hace una proyección, llegaríamos a aproximadamente 16 muertos en sitio por cada 100 mil habitantes; y en muertos totales sobrepasaríamos los 19, eso sería un escenario bastante complicado”, expresó Contreras.

Esta cifra superaría las 18,31 muertes en carretera por cada 100.000 habitantes registradas en 2016, dato que se mantenía como el más alto registrado por las autoridades de tránsito.

Últimos meses aumentarían accidentes en carretera

El escenario de los siniestros en el país pareciera no mejorar, lo que dificultaría evitar una cifra récord de muertes en carretera, puesto que, según detalló la Dirección General de la Policía de Tránsito, los últimos meses del año suelen ser los que registran la mayor cantidad de accidentes.

“Eso va muy en relación con las vacaciones. El grueso de la población sale de vacaciones, lo que genera que los conductores suelan distenderse un poco en cuanto al tema de salida a ciertos lugares o incluso celebraciones, lo cual genera que en diciembre siempre sea un mes muy fuerte para nosotros”, relató el oficial de tránsito Maurizio Piedra.

Ante este posible escenario, las autoridades solicitaron a los conductores tener precaución y señalaron que los oficiales de tránsito se preparan para evitar que se materialice esta proyección.

“Estamos generando las acciones tratando de contener que esa cifra no se nos vaya; lamentablemente de momento vamos más arriba que el año anterior, pero seguimos trabajando al respecto”, agregó Piedra.

El oficial además destacó las dificultades que enfrentan las autoridades de tránsito para atender las emergencias en carretera, debido a la falta de personal y vehículos.

Prevención desde el diseño de calles

Como parte de las medidas necesarias para que el país frene la ola de muertes en carretera, el experto destacó la necesidad de contemplar la seguridad vial desde el diseño de los proyectos viales que desarrollan las autoridades.

“Si se hace una intervención de los estándares, con cuidar que en la etapa constructiva y en la etapa de entrega se mejore todo el sistema de construcción de obras eso podría mejorar muchísimo la situación actual”, apuntó Contreras.

El experto señaló que, si bien actualmente estas medidas de seguridad se implementan en los diseños, deben mejorarse.

“En las leyes de este país está muy claramente establecido el componente de seguridad vial en la mejora de infraestructura y en la construcción de nueva infraestructura, que tiene que estar totalmente considerado. Sin embargo, mi impresión es que tanto el Consejo Nacional de Vialidad como el Consejo de Seguridad Vial no se conversan mucho”, expresó.

Actualmente, el país acumula un total de 459 fallecidos en carretera, según las autoridades.