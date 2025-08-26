La reconocida cantante y actriz estadounidense Anna Kendrick, celebró su cumpleaños número 40 con un viaje a Costa Rica junto a un grupo de amigos.

Kendrick, famosa por su participación en la saga Crepúsculo, la exitosa comedia musical Pitch Perfect (donde popularizó el Cup Song o Cups) y por su nominación al Óscar en Up in the Air, compartió la celebración en sus redes sociales.

La actriz, quien cumplió años el pasado 9 de agosto, publicó en sus redes sociales un video resumen de su estadía en el país.

Durante el viaje, disfrutó de distintas actividades junto a amigas cercanas como Chrissie Fit y Kelley Jakle, hospedándose en el resort Four Seasons.

La actriz, que mantiene su vida personal en reserva, decidió no mostrar a su novio, el comediante Alex Edelman, en el video. Sin embargo, varios de los amigos que la acompañaron sí lo incluyeron en sus propias publicaciones.

En el post, Kendrick escribió: “At least once every two hours I thought, ‘I’m going to remember this for the rest of my life’” (“Al menos una vez cada dos horas pensé: ‘Voy a recordar esto por el resto de mi vida’”).

Tomado de sus redes sociales.

La relación de Anna y Alex comenzó a inicios de este año y, según medios internacionales, la pareja se encuentra muy estable.

Incluso, Benj Pasek (ganador de Emmy, Grammy, Óscar y Tony) y mejor amigo de Edelman, comentó en la publicación: “Editor in chief”, en referencia a la edición que dejó fuera al comediante.

El viaje de Kendrick y su grupo se suma a la lista de celebridades internacionales que eligen Costa Rica como destino para celebrar momentos especiales.