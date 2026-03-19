La desaparición del músico Jonathan Alberto Delgado Barrantes, integrante de la Orquesta Son Mayor, mantiene en alerta tanto a sus compañeros como a las autoridades, luego de que se confirmara que no se tiene rastro de él desde este miércoles 18 de marzo.

El artista, de 47 años, fue visto por última vez en el sector de INVU Las Cañas, en Alajuela, según información difundida por la agrupación a través de sus plataformas digitales, donde también solicitaron ayuda urgente para dar con su ubicación.

“Queremos comunicar que nuestro compañero Jonathan Delgado Barrantes se encuentra desaparecido desde el día de ayer 17 de marzo”, señalaron en el mensaje publicado junto a una fotografía del músico.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar de forma confidencial mediante la línea 800-8000-645.

Por su parte, la Orquesta Son Mayor también habilitó los números 8759-7288 y 6364-7777, con el fin de recibir cualquier información que permita localizarlo.