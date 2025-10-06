

Jorge Alpízar Solano

El delantero costarricense Andy Rojas llegará con la motivación a tope a la doble fecha de la eliminatoria mundialista 2026 de la Selección Nacional. Está afinado para los choques ante Honduras y Nicaragua, de los días 9 y 13 de octubre, tras brillar en los Estados Unidos la tarde del domingo.

El atacante se destapó con doblete en la victoria de su equipo el New York Red Bulls II, con marcador de 2-1, frente a Toronto FC II, en acción de la MLS Next Pro en donde juegan equipos filiales.

La primera anotación del delantero nacido en Grecia y con estatura de 1.81 metros llegó al minuto 72’, cuando el nacional recibió un trazo largo en campo enemigo. Con su habilidad encaró hacia dentro y definió al palo más largo del arquero rival con un potente remate al ángulo izquierdo.

Pese al esfuerzo del extremo, los rivales igualaron las acciones al 83’; por intermedio de Michael Sullivan al 83’. No obstante, el mismo Rojas seguiría de la mano con el gol dos minutos después.

Andy recibió la pelota mientras se encontraba abierto por la banda izquierda. Luego metió una diagonal y posteriormente remató desde fuera del área para fusilar al guardavalla rival, Adisa De Rosario, con un misil que acabó ingresando pese a la estirada del meta del Toronto.

Con estos goles, el exjugador del Club Sport Herediano alcanzó las cinco dianas en la temporada actual con el equipo de reservas del New York Red Bulls; además, se convirtió en el segundo jugador más joven del club en anotar un doblete (19 años y 304 días).