El delantero de la Selección Nacional, Andy Rojas, arribó al país para unirse a los trabajos de cara al duelo eliminatorio ante Nicaragua, donde el ambiente en contra, será un tema a tomar en cuenta por parte de la tricolor.

Al llegar, Andy señaló que el duelo ante los nicaragüenses será complicado no solo por la cancha sintética, sino también por la afición de ellos.

“Va a ser complicado. Ya he jugado allá en Nicaragua, es complicado por la afición, que mete presión pero nosotros tenemos que estar enfocados y si hacemos las cosas bien, hacemos un buen partido”, comentó Rojas.

Para Andy la competencia tiene dos nombres de experiencia por encima ya con Miguel Herrera, como lo son Manfred y Alonso y uno que ya tiene un mundial encima, como lo es Contreras.

“La verdad son grandes jugadores, son muy buenos, pero vamos a hacer las cosas bien y entrenar de la mejor manera y que el profe tome la decisión”, señaló Andy.

Rojas viene de ser comprado por el New York Red Bulls de la MLS por más de un millón y medio de dólares.